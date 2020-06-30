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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В «Яндекс.Деньгах» появились переводы на карты Uzcard
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Сегодня в 09:53

В «Яндекс.Деньгах» появились переводы на карты Uzcard

Пользователи «Яндекс.Денег» теперь могут отправлять переводы на карты платежной системы Uzcard.

Новая возможность стала доступна благодаря сотрудничеству Uzcard с российской платежной системой «Мир».

Отправить перевод можно на сайте или в мобильном приложении «Яндекс.Денег». Для этого нужно ввести номер карточки получателя, указать сумму и подтвердить перевод.

Пользователь может перевести деньги из электронного кошелька — они отправляются в рублях, а приходят в сумах. Таким образом на карту Uzcard можно перевести за раз до 36 тысяч рублей, за сутки — до 72 тысяч рублей.

За перевод «Яндекс.Деньги» берут комиссию 3%, минимум — 45 рублей.

Пополнить кошелек в «Яндекс.Деньгах» картами Uzcard можно через мобильные платежные приложения.

Источник: spot.uz

Источник фотографии: anons.uz

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#узбекистан #яндекс #деньги #переводы #uzcard
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