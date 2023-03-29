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В WhatsApp появится возможность отправлять видеосообщения
57
Главный

Сегодня в 11:09

В WhatsApp появится возможность отправлять видеосообщения

В мессенджере WhatsApp может появиться функция, позволяющая отправлять короткие видеосообщения. Нововведение обнаружили в бета-версии мессенджера для устройств на базе iOS.

Новое обновление позволит пользователям мессенджера записывать и отправлять короткие видеосообщения длительностью до одной минуты. Пока обновление недоступно для всех пользователей и применяется в тестовом режиме.

Сообщения будут защищаться сквозным шифрованием, то есть никто, в том числе сотрудники WhatsApp, не смогут получить доступ к информации.

Когда обновление станет доступным более широкому кругу пользователей, пока не сообщается.

Источник: tengrinews.kz

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#ios #whatsapp #видео #сообщения #мессенджер
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