Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-velikobritanii-predstavili-pogloschayuschiy-zagryazneniya-elektromobil
В Великобритании представили поглощающий загрязнения электромобиль
110
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:01

В Великобритании представили поглощающий загрязнения электромобиль


На Фестивале скорости в Гудвуде, Великобритания, продемонстрировали электромобиль, который способен поглощать загрязнения окружающей среды во время движения.

Концепт Airo был создан британским дизайнером Томасом Хезервиком. Хезервик, который также спроектировал новую версию лондонского культового автобуса Routemaster, более известен своими архитектурными проектами — такими как штаб-квартиры Google в Калифорнии и Лондоне.

Электромобиль имеет большую стеклянную крышу. Его внутренний интерьер спроектирован как комната с регулируемыми стульями, которые можно превратить в кровати, и центральным столом. Рулевое колесо спрятано в приборной панели, а его внешний вид текстурирован.

Передняя решетка радиатора будет не только отражать поток воздуха над электромобилем, но и будет оснащена воздушным фильтром, который будет собирать твердые частицы объемом в теннисный мяч в год.

Ожидается, что электромобиль будет запущен в производство в Китае в 2023 году. Пока планируется выпустить миллион таких машин.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#китай #экология #электромобиль #чистыйвоздух #великая
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Первый сольный концерт Данэлии Тулешовой прошел в Алматы
1220
Jysk откроет магазины в России. Компанию называют датским аналогом IKEA
1734
Элджей выпустил линию одежды Sayonara Boy
3913