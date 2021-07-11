В Великобритании представили поглощающий загрязнения электромобиль

На Фестивале скорости в Гудвуде, Великобритания, продемонстрировали электромобиль, который способен поглощать загрязнения окружающей среды во время движения.





Концепт Airo был создан британским дизайнером Томасом Хезервиком. Хезервик, который также спроектировал новую версию лондонского культового автобуса Routemaster, более известен своими архитектурными проектами — такими как штаб-квартиры Google в Калифорнии и Лондоне.





Электромобиль имеет большую стеклянную крышу. Его внутренний интерьер спроектирован как комната с регулируемыми стульями, которые можно превратить в кровати, и центральным столом. Рулевое колесо спрятано в приборной панели, а его внешний вид текстурирован.





Передняя решетка радиатора будет не только отражать поток воздуха над электромобилем, но и будет оснащена воздушным фильтром, который будет собирать твердые частицы объемом в теннисный мяч в год.





Ожидается, что электромобиль будет запущен в производство в Китае в 2023 году. Пока планируется выпустить миллион таких машин.