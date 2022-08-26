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В Узбекистане создали совет по искусственному интеллекту
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Сегодня в 10:05

В Узбекистане создали совет по искусственному интеллекту

В Узбекистане создали совет по искусственному интеллекту при Министерстве инновационного развития. Новый консультативный орган будет функционировать под руководством советника министра Бобура Рахимова.

Совет будет участвовать в разработке предложений развития Национальной стратегии Узбекистана по искусственному интеллекту. С помощью совета министерство сможет получать обратную связь от общества в процессе.

В рамках совета создадут рабочие группы, которые объединят исследователей этой сферы с компаниями для проведения практических экспериментов с использованием искусственного интеллекта и их внедрения в экономику страны.

Источник: uz.sputniknews.ru

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#технологии #узбекистан #ташкент #искусственныйинтеллект #айтишники
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