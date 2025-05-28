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В Узбекистане планируют производить китайские автомобили
Новости Центральной Азии и мира

19.05.2025

В Узбекистане планируют производить китайские автомобили

Китайская компания Dongfeng предложила построить современный автомобильный завод в Сурхандарьинской области.

Китайская компания представила несколько моделей: — электрофургонов

— мини-грузовиков

— и многоцелевых автомобилей.

Источник: upl.uz

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#завод #строительство #узбекистан #китай #автомобиль
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