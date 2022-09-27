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В Узбекистане более 10 миллионов пользователей Facebook и Instagram
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Сегодня в 09:50

В Узбекистане более 10 миллионов пользователей Facebook и Instagram

Делегация управляющей Facebook и Instagram компании Meta посетила Ташкент с деловым визитом.

Управляющий директор Meta по Китаю, Монголии и Центральной Азии Джордж Чен, а также менеджер Facebook по работе с правительством Аврора Ли провели переговоры с руководством технопарка. Гости отметили недооцененный мировой IT-сферой потенциал региона.

Отмечалась и широкая пользовательская база Facebook и Instagram в Узбекистане — более 10 миллионов человек.

Meta и IT Park обсудили возможности сотрудничества в образовании, включая преподавание курсов американской компании по AR и VR в IT Park University — созданном в этом году цифровом университете.

Кроме того, поднимался вопрос включения курсов Meta в программу компенсации затрат на международные IT-сертификаты. С июля их получатели в возрасте 14−30 лет могут возместить до 50% стоимости зарубежных курсов.

Также участники договорились рассмотреть возможности открытия представительства Meta в Узбекистане.

Источник: spot.uz

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#узбекистан #ташкент #facebook #компания #meta
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