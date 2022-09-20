В Ташкенте пройдет международная туристическая ярмарка

В Ташкенте пройдет 27 Ташкентская международная туристическая ярмарка «Туризм на Шелковом пути». мероприятие пройдет в «УзЭкспоЦентре» с 30 ноября по 2 декабря.

Ярмарка пройдет в гибридном формате. В первый день состоится официальная церемония открытия и насыщенная программа, включающая в себя мастер-классы народных ремесел, презентацию регионов страны, гастро-базар, официальный прием от имени Правительства республики и культурные мероприятия.

Во второй и третий день ярмарки продолжатся ремесленные мастерские, презентации регионов, гастро-базар и мастер-классы от именитого шеф-повара Чустий. Завершит мероприятие праздничная церемония закрытия.

Ярмарка соберет экспертов туристического бизнеса со всего мира, представителей транспортных компаний, гостиничных сетей, дипломатов.

Источник: uz.sputniknews.ru