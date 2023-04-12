В Ташкенте пройдет Кубок мира по художественной гимнастике

Кубок мира по художественной гимнастике стартует в Узбекистане 14 апреля 2023 года.

Уже на следующий день станут известны первые чемпионы по итогам многоборья. А 16 апреля будут чествовать победителей и призеров в отдельных видах.

На соревновательный помост в Ташкенте выйдут гимнастки из 31 страны. В их числе: Австралия, Азербайджан, Болгария, Бразилия, Канада, Китай, Куба, Египет, Италия, Венгрия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Малайзия, Новая Зеландия, Турция.

Среди громких имен — итальянка София Раффаэли, Маргарита Колосов и Дарья Варфоломеев, Германия, Екатерина Веденеева, Словения.

Источник: uz.sputniknews.ru