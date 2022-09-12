В США запустили приложение для путешественников-одиночек, работающее по аналогии с Tinder

В США запустили приложение для путешественников OfftheGrid, работающее по аналогии с Tinder. Пользователи могут свайпать страницы, чтобы проголосовать за понравившуюся фотографию. Под ней можно оставить комментарий или добавить ее в избранное.

Кроме этого, приложение позволяет общаться с единомышленниками, делиться фотографиями и видеороликами из путешествий, организовывать встречи с другими пользователями и находить уникальные места.

Чтобы узнать локацию с понравившейся фотографии, придется потратить десять монет внутренней валюты. Заработать ее можно, свайпая чужие фотографии или купить в магазине приложения.

Источник: incrussia.ru