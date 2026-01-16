Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-sogdiyskoy-oblasti-podveli-itogi-konkursa-luchshiy-gorod-rayon-poselok-i-selo
logo
В Согдийской области подвели итоги конкурса «Лучший город, район, поселок и село»
Новости Центральной Азии и мира

13.01.2026

В Согдийской области подвели итоги конкурса «Лучший город, район, поселок и село»

В Согдийской области подведены итоги областного конкурса «Лучший город и район, поселок и село, населенный пункт и жилой дом». Победители были определены по различным номинациям и отмечены наградами.

В номинации «Лучший микрорайон» первое место занял микрорайон Мусаффо Бободжон Гафуровского района, второе место — микрорайон имени Мирзо Турсунзода района Спитамен, третье место — микрорайон «Второй» города Истиклол.

В номинации «Лучшее село» первое место присуждено селу Сангистон Айнинского района, второе место — селу Навкент Шахристанского района, третье место — селу Сабаги Горно — Матчинского района.

В номинации «Лучшее сельское поселение» первое место занял сельский джамоат имени Лоика Шералии города Пенджикента, второе место — сельский джамоат Палдорак Горно-Матчинского района, третье место — сельский джамоат Патари города Канибадама.

В номинации «Лучший поселок» первое место занял поселок Сирдарья города Гулистон, второе место — поселок Шураб города Исфары, третье место — поселок имени Хамида Алиева Зафарабадского района.

В номинации «Лучший район» первое место присуждено району Деваштич, второе место — Айнинскому району, третье место — Джаббор Расуловскому району. В номинации «Лучший город» первое место занял город Худжанд, второе место — город Бустон, третье место — город Гулистон.

Победителям конкурса вымпелы и денежные призы вручили глава Согдийской области Раджаб Ахмадзода и первый заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Холикзода.

Источник: avesta.tj

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#конкурс #город #таджикистан #район #поселок
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Весной в Ташкенте состоится Международный фестиваль оперы и балета
Весной в Ташкенте состоится Международный фестиваль оперы и балета
Студенческие общежития в Узбекистане подгонят под европейские стандарты
Студенческие общежития в Узбекистане подгонят под европейские стандарты
Жавохир Синдаров вышел в полуфинал турнира по шахматам Фишера, победив пятикратного чемпиона США
Жавохир Синдаров вышел в полуфинал турнира по шахматам Фишера, победив пятикратного чемпиона США
YouTube запустит монетизацию в Узбекистане
YouTube запустит монетизацию в Узбекистане
В Казахстане планируется открытие городских курортов
В Казахстане планируется открытие городских курортов