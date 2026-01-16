В Согдийской области подвели итоги конкурса «Лучший город, район, поселок и село»

В Согдийской области подведены итоги областного конкурса «Лучший город и район, поселок и село, населенный пункт и жилой дом». Победители были определены по различным номинациям и отмечены наградами.
В номинации «Лучший микрорайон» первое место занял микрорайон Мусаффо Бободжон Гафуровского района, второе место — микрорайон имени Мирзо Турсунзода района Спитамен, третье место — микрорайон «Второй» города Истиклол.
В номинации «Лучшее село» первое место присуждено селу Сангистон Айнинского района, второе место — селу Навкент Шахристанского района, третье место — селу Сабаги Горно — Матчинского района.
В номинации «Лучшее сельское поселение» первое место занял сельский джамоат имени Лоика Шералии города Пенджикента, второе место — сельский джамоат Палдорак Горно-Матчинского района, третье место — сельский джамоат Патари города Канибадама.
В номинации «Лучший поселок» первое место занял поселок Сирдарья города Гулистон, второе место — поселок Шураб города Исфары, третье место — поселок имени Хамида Алиева Зафарабадского района.
В номинации «Лучший район» первое место присуждено району Деваштич, второе место — Айнинскому району, третье место — Джаббор Расуловскому району. В номинации «Лучший город» первое место занял город Худжанд, второе место — город Бустон, третье место — город Гулистон.
Победителям конкурса вымпелы и денежные призы вручили глава Согдийской области Раджаб Ахмадзода и первый заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Холикзода.Источник: avesta.tj