В сети появился тизер-трейлер фильма «Матрица: Воскрешение». Он предваряет полноценный официальный трейлер, который выйдет 9 сентября.

Сперва на сайте, посвященном новой картине, появился ролик с бегущими вниз зелеными символами.

Затем на сайте появилась возможность выбрать синюю или красную таблетку. В зависимости от выбора пользователь мог увидеть один из тизеров. Содержание роликов, судя по всему, генерировалось индивидуально для каждого из перечня кадров.

Четвертый фильм франшизы «Матрица», снятый Ланой Вачовски, выйдет 22 декабря на HBO Max. В ней примут участие Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит, Ламбер Вильсон и Дэниел Бернхардт.

Источник: daily.afisha.ru