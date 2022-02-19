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В сети появился дебютный трейлер сериала «Первая леди»
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Сегодня в 09:36

В сети появился дебютный трейлер сериала «Первая леди»

Showtime показал первый трейлер к грядущему антологическому сериалу «Первая леди». Релиз шоу состоится 17 апреля.



В сериале снялись Виола Дэвис, Мишель Пфайффер, Джиллиан Андерсон, О-Т Фагбенли, Аарон Экхарт и Кифер Сазерленд.

Шоу сняла режиссер Сюзанна Бир, известная по хоррору «Птичий короб» с Сандрой Баллок, мелодраме «Серена» с Брэдли Купером и Дженнифер Лоуренс, сериалу «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом, а также оскароносной драме «Месть».

Сценарий сериала написал Аарон Кули, ранее он работал над комедийным шоу «Лучшие из худших выходных». Продюсерами выступили Павлина Хатупис, Эйлин Хейслер и Кэти Шульман.

Источник: daily.afisha.ru

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