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В разработку запущен сериал по книжному циклу «Сумерки»
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Главный

Сегодня в 11:19

В разработку запущен сериал по книжному циклу «Сумерки»

Студия Lionsgate Television планирует выпустить сериал, основанный на цикле романов Стефани Майер «Сумерки». Сценаристом назначена Синед Дэйли, ранее работавшая над «Детективным агентством Дирка Джентли», «Воспитанными волками» и «Соври мне».

Стефани Мейер также принимает участие в разработке сериала. Исполнительными продюсерами проекта выступают бывший сопрезидент Lionsgate Motion Picture Group Эрик Фейг и Вик Годфри.

Проект в данный момент находится на ранней стадии разработки. Он не имеет потенциальной платформы для трансляции.

Источник: kinoafisha.info

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.