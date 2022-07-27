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В пустыне Саудовской Аравии построят зеркальный город-небоскреб
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Сегодня в 11:11

В пустыне Саудовской Аравии построят зеркальный город-небоскреб

В Саудовской Аравии планируется построить инновационный город-проект. Он преподносится как часть проекта Neom по диверсификации экономики страны и снижению ее зависимости от нефти.

Город будет состоять из двух зданий высотой около 490 метров, проходящих параллельно друг другу и вдоль различных ландшафтов: побережья, пустыни и гор.

Ожидаемая стоимость проекта — триллион долларов. На строительство Mirror Line может потребоваться до 50 лет. В городе смогут проживать до пяти миллионов человек, когда проект завершат.

Город-небоскреб намерены сделать экологичным и свободным от автомобилей и выбросов, а инфраструктуру — работающей на возобновляемой энергии. На одном из нижних уровней должен курсировать скоростной поезд.

Источник: tjournal.ru

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#технологии #строительство #город #саудовскаяаравия #зеленыетехнологии
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