В пустыне Саудовской Аравии построят зеркальный город-небоскреб

В Саудовской Аравии планируется построить инновационный город-проект. Он преподносится как часть проекта Neom по диверсификации экономики страны и снижению ее зависимости от нефти.

Город будет состоять из двух зданий высотой около 490 метров, проходящих параллельно друг другу и вдоль различных ландшафтов: побережья, пустыни и гор.

Ожидаемая стоимость проекта — триллион долларов. На строительство Mirror Line может потребоваться до 50 лет. В городе смогут проживать до пяти миллионов человек, когда проект завершат.

Город-небоскреб намерены сделать экологичным и свободным от автомобилей и выбросов, а инфраструктуру — работающей на возобновляемой энергии. На одном из нижних уровней должен курсировать скоростной поезд.

Источник: tjournal.ru