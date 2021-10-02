В приложении «Яндекса» теперь можно снимать и монтировать короткие видео

«Яндекс.Дзен» добавил в приложение «Яндекса» камеру и видеоредактор. С их помощью пользователи смогут создавать контент и делиться роликами со своей аудиторией.

Редактор позволяет наложить на видео эффект или фильтр, использовать переходы, стикеры или текст. Если у юзера еще нет канала в «Дзене», он сможет создать его и сразу выложить готовый ролик.

Скоро там появится и музыкальная библиотека. «Дзен» обещает активно ее расширять, пополняя треками от различных лейблов. А еще пользователи смогут посмотреть все популярные видео от блогера в его профиле и поделиться понравившимися с друзьями.

Источник: daily.afisha.ru