Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-kinoforum-zhenschin-rezhisserov-kyrgyzstana-proydet-v-gorode-osh
V кинофорум женщин-режиссеров Кыргызстана пройдет в городе Ош
86
Главный

Сегодня в 09:59

V кинофорум женщин-режиссеров Кыргызстана пройдет в городе Ош

В Оше 11-13 мая пройдет V кинофорум женщин-режиссеров.

Для участия поступило более 50 заявок из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Это короткометражные игровые и документальные фильмы. Комиссия выбрала 14 фильмов, из них 11 из Кыргызстана, две участницы из Казахстана и одна участница из Узбекистана.

В рамках кинофорума, который посвящен 90-летию кыргызского советского режиссера Лиле Турусбековой, пройдут мастер-классы гостей из Казахстана, Кореи, Турции, а также дискуссионный клуб.

Состоится национальная премьера документального фильма «Үркөр, үркөр, үч жылдыз, үркүп кайда барасың» режиссера Жаныл Жусупжан. Лента создана при совместном производстве Кыргызстана и Франции.

Источник: 24.kg

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кыргызстан #женщины #форум #режиссеры #ош
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Министр культуры и спорта предложил сделать из «Казахфильма» Диснейленд
1958
Названы самые высокооплачиваемые специальности на удаленке
1573
Главы правительств Казахстана и Узбекистана дали старт производству Chevrolet в РК
854
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.