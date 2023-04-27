V кинофорум женщин-режиссеров Кыргызстана пройдет в городе Ош

В Оше 11-13 мая пройдет V кинофорум женщин-режиссеров.

Для участия поступило более 50 заявок из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Это короткометражные игровые и документальные фильмы. Комиссия выбрала 14 фильмов, из них 11 из Кыргызстана, две участницы из Казахстана и одна участница из Узбекистана.

В рамках кинофорума, который посвящен 90-летию кыргызского советского режиссера Лиле Турусбековой, пройдут мастер-классы гостей из Казахстана, Кореи, Турции, а также дискуссионный клуб.

Состоится национальная премьера документального фильма «Үркөр, үркөр, үч жылдыз, үркүп кайда барасың» режиссера Жаныл Жусупжан. Лента создана при совместном производстве Кыргызстана и Франции.

Источник: 24.kg