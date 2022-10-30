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Чемпионом мира по гиревому спорту стал казахстанец
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Сегодня в 09:35

Чемпионом мира по гиревому спорту стал казахстанец

Чемпионат мира по гиревому спорту проходит в индийском городе Нью-Дели. Ришат Галиахметов из Атырау стал чемпионом мира в весовой категории 95 килограммов.

В соревнованиях принимают участие 234 атлета из 13 стран мира.

Источник: zakon.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.