Чемпионом мира по гиревому спорту стал казахстанец

Чемпионат мира по гиревому спорту проходит в индийском городе Нью-Дели. Ришат Галиахметов из Атырау стал чемпионом мира в весовой категории 95 килограммов.

В соревнованиях принимают участие 234 атлета из 13 стран мира.

Источник: zakon.kz