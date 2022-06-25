Криштиану Роналду выпустит NFT на криптовалютной бирже Binance

Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, заключила с Криштиану Роналду многолетний контракт о партнерстве. В рамках этого соглашения партнеры планируют выпустить несколько эксклюзивных NFT-коллекций на платформе Binance NFT.

Первая коллекция невзаимозаменяемых токенов должна появиться на Binance NFT уже в конце этого года. Она будет состоять из NFT «с культовым дизайном, разработанным совместно с Роналду». Цель проекта — привлечение поклонников футболиста к концепции Web3 и знакомство с NFT-активами.

Источник: incrussia.ru



