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Манижа вышла в финал «Евровидения», который пройдет 22 мая
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Сегодня в 11:24

Манижа вышла в финал «Евровидения», который пройдет 22 мая

Манижа, которая представляет Россию на «Евровидении-2021», прошла в финал конкурса. Первый полуфинал состоялся вечером 18 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

За лучших участников голосовали жюри и телезрители. В число финалистов также попали музыканты из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Второй полуфинал пройдет 20 мая. На нем выберут еще 10 участников, которые выступят 22 мая в финале. Страны «Большой пятерки» «Евровидения», а также победитель прошлого конкурса Нидерланды попадают в финал автоматически.

Источник: daily.afisha.ru

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#конкурс #музыка #евровидение #манижа
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