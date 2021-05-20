Манижа вышла в финал «Евровидения», который пройдет 22 мая

Манижа, которая представляет Россию на «Евровидении-2021», прошла в финал конкурса. Первый полуфинал состоялся вечером 18 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

За лучших участников голосовали жюри и телезрители. В число финалистов также попали музыканты из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Второй полуфинал пройдет 20 мая. На нем выберут еще 10 участников, которые выступят 22 мая в финале. Страны «Большой пятерки» «Евровидения», а также победитель прошлого конкурса Нидерланды попадают в финал автоматически.

Источник: daily.afisha.ru