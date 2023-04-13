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В казахстанский кинопрокат выходит комедия об аферистах SENBE
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Главный

Сегодня в 12:44

В казахстанский кинопрокат выходит комедия об аферистах SENBE

SENBE — новая семейная комедия, дебютный полный метр режиссера Данияра Амангельдиева. Дата релиза 13 апреля.

Фильм рассказывает об аферисте, который перебивался мелкими манипуляциями и наживался за счет состоятельных женщин. Однако из-за большой любви ему приходится идти на сделку крупнее — обвести вокруг пальца акулу бизнеса и сорвать большой куш. Для этого ему нужны сообщники, такие же мошенники, которые сыграют его семью.

Автор идеи и режиссер — известный клипмейкер Данияр Амангельдиев. Он снимал музыкальные видео для таких артистов, как Moldanazar, V$XV Prince, Say Mo, Raim, Sadraddin и многих других. В 2022 году на телеканале GAKKU вышел сериал Tuimedaq, в котором он также выступил в роли режиссера-постановщика.

Стал отцом липового семейства и сыграл главную роль Жандос Айбасов.

SENBE — это не только интересный фильм о грандиозной афере, но и история с моралью. Одна из них гласит: «семья — самое важное, что у нас есть». Герою приходит это осознание только после приобретения фейковых домочадцев, которых в фильме сыграли Карлыгаш Мухамеджанова, Бакытжан Альпеисов, Алма Сагындык и Бахитжан Акпаров. А второстепенные, но не менее важные роли исполнили Ержан Джаманкулов, Мадина Акылбекова, Акжол Серикжанулы и Альберт Титте.

Основную часть саундтреков специально для фильма написал известный рэпер DASHXX.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.