В казахстанских вузах начнут обучать блокчейн-инженерии в 2023 году

19 декабря правительство Казахстана подписало меморандум с одной из криптовалютных бирж о предоставлении образовательных материалов по блокчейн-инженерии.

Казахстан стал первым государством в мире, в котором внедряют типовую образовательную программу по блокчейн-индустрии в масштабе всей страны.

Также министерство цифрового развития работает над созданием цифрового университета на базе Казахского национального исследовательского технического университета имени Сатпаева. Так правительство страны планирует дать казахстанским студентам новые знания и возможности для освоения последних технологических трендов блокчейн-индустрии.

Источник: informburo.kz