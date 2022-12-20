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В казахстанских вузах начнут обучать блокчейн-инженерии в 2023 году
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Сегодня в 09:48

В казахстанских вузах начнут обучать блокчейн-инженерии в 2023 году

19 декабря правительство Казахстана подписало меморандум с одной из криптовалютных бирж о предоставлении образовательных материалов по блокчейн-инженерии.

Казахстан стал первым государством в мире, в котором внедряют типовую образовательную программу по блокчейн-индустрии в масштабе всей страны.

Также министерство цифрового развития работает над созданием цифрового университета на базе Казахского национального исследовательского технического университета имени Сатпаева. Так правительство страны планирует дать казахстанским студентам новые знания и возможности для освоения последних технологических трендов блокчейн-индустрии.

Источник: informburo.kz

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#казахстан #университет #образование #технологии #блокчейн
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