В Казахстане стартует предзаказ серии флагманских смартфонов HUAWEI Mate50

Компания Huawei представила новое поколение смартфонов HUAWEI Mate50, соответствующих всем требованиям современного пользователя.

Инновационные новинки оснащены множеством преимуществ: например, HUAWEI Mate50 Pro получил сверхпрочное оригинальное стекло Kunlun устойчивое к падениям, а эксклюзивная XMAGE камера с регулируемой апертурой и супербыстрой зарядкой идеально подойдут как для работы, так и для досуга.

Казахстанцы могут сделать предварительный заказ флагманских смартфонов HUAWEI Mate50 и HUAWEI Mate50 Pro с 17 по 23 ноября и получить в подарок умные часы, а также бонусы в размере 50 000 тенге.

Серия HUAWEI Mate50 представляет собой важный шаг вперед в эстетике смартфонов, благодаря симметричному кольцевому расположению камер и дизайну тиснения со ступенчатым рисунком Clous de Paris. Корпус получил покрытие из высококомфортной эко-кожи.