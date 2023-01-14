В Казахстане создана Федерация спортивного программирования

Федерация спортивного программирования появилась в Казахстане, ее руководителем стал Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Это стало возможно благодаря сотрудничеству с сообществом Digital Nomads, которое объединяет казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих технологических компаниях мира.

Федерация будет проводить мероприятия на национальном и международном уровнях, развивать экосистему в образовательных учреждениях и разрабатывать методологию подготовки спортивных программистов.

Источник: digitalbusiness.kz