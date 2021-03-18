В Казахстане пройдет конкурс для выпускников школ. Среди призов — грант в университет

С 22 февраля по 22 июля будет проходить ежегодный социально-образовательный республиканский конкурс «iTest: Лучший результат-2021». Это уникальная возможность для всех учеников 10-11-х классов Казахстана выиграть образовательный грант в высшее учебное заведение, а также получить ценные призы.

Основной целью конкурса является повышение общего уровня знаний учащихся, а также поддержка учеников старших классов сельских и городских школ в эффективной подготовке к итоговой аттестации и новому формату ЕНТ с помощью онлайн образовательного ресурса www.itest.kz.

Среди лучших участников, помимо грантов, будут разыгрываться ценные призы на протяжении всего конкурса; участники, вошедшие в рейтинг Топ-100, получат гарантированные ценные призы.

Конкурс организован компанией Bilim Media Group при поддержке генерального партнера — Алматы Менеджмент Университета (AlmaU), партнера — Университета Нархоз и партнера — Каспийского Университета.

Участие в конкурсе бесплатное.

Подробную информацию вы можете узнать на сайте.