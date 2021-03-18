Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-kazahstane-proydet-konkurs-dlya-vypusknikov-shkol-sredi-prizov-grant-v-universitet
В Казахстане пройдет конкурс для выпускников школ. Среди призов — грант в университет
89
/
/

Сегодня в 11:16

В Казахстане пройдет конкурс для выпускников школ. Среди призов — грант в университет

С 22 февраля по 22 июля будет проходить ежегодный социально-образовательный республиканский конкурс «iTest: Лучший результат-2021». Это уникальная возможность для всех учеников 10-11-х классов Казахстана выиграть образовательный грант в высшее учебное заведение, а также получить ценные призы.

Основной целью конкурса является повышение общего уровня знаний учащихся, а также поддержка учеников старших классов сельских и городских школ в эффективной подготовке к итоговой аттестации и новому формату ЕНТ с помощью онлайн образовательного ресурса www.itest.kz.

Среди лучших участников, помимо грантов, будут разыгрываться ценные призы на протяжении всего конкурса; участники, вошедшие в рейтинг Топ-100, получат гарантированные ценные призы.

Конкурс организован компанией Bilim Media Group при поддержке генерального партнера — Алматы Менеджмент Университета (AlmaU), партнера — Университета Нархоз и партнера — Каспийского Университета.

Участие в конкурсе бесплатное.

Подробную информацию вы можете узнать на сайте.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #грант #конкурс #грантнаобучение #тестирование
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Японский балет выступит в столице в рамках международного фестиваля
705
Знакомство с Македонией в Астане
2321
Ровер Perseverance впервые проехался по поверхности Марса
666