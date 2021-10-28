В Испании открылся Vurger King — вегетарианский ресторан от Burger Kin

Ресторан Vurger King, который открылся в Мадриде, в течение месяца будет предлагать испанцам вегетарианские версии всех традиционных блюд и напитков сети Burger King. В их числе — вопперы и наггетсы на растительной основе.

Поп-ап ресторан, о котором идет речь, — это заведение, работающее недолгое время и, как правило, в необычной локации.

Таким рестораном станет одна из точек Burger King на бульваре Пасео-дель-Прадо в Мадриде. Его меню будет состоять только из вегетарианских блюд и напитков и будет доступно для заказа в течение одного месяца.

В Vurger King можно будет попробовать воппер на растительной основе, веганские куриные наггетсы и новый Long Vegetal — версию классического Long Chicken без мяса.

Ресторан имеет сертификат V-Label, который гарантирует, что блюда не содержат мяса.

Источник: incrussia.ru