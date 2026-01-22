В городе Ош появится новая зона отдыха

В городе Ош на улице Мамырова на одной стороне участка — от ресторана «Касиет» до улицы Б. Осмонова — ведется строительство новой зоны отдыха.
Ранее на этой территории располагались незаконные точки продажи автозапчастей и ряд торговых объектов. В настоящее время они полностью демонтированы, и на их месте обустраиваются удобные тротуары для пешеходов.
Кроме того, территория озеленяется: высаживаются саженцы арчи, устанавливаются ночные осветительные фонари и скамейки для отдыхающих.Источник: oshcity.gov.kg