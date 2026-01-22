Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

logo
В городе Ош появится новая зона отдыха
Новости Центральной Азии и мира

19.01.2026

В городе Ош появится новая зона отдыха

В городе Ош на улице Мамырова на одной стороне участка — от ресторана «Касиет» до улицы Б. Осмонова — ведется строительство новой зоны отдыха.

Ранее на этой территории располагались незаконные точки продажи автозапчастей и ряд торговых объектов. В настоящее время они полностью демонтированы, и на их месте обустраиваются удобные тротуары для пешеходов.

Кроме того, территория озеленяется: высаживаются саженцы арчи, устанавливаются ночные осветительные фонари и скамейки для отдыхающих.

Источник: oshcity.gov.kg

#город #парк #зоныотдыха #ош
