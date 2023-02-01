В феврале состоится премьера фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Фильм открывает пятую фазу киновселенной Marvel.
Супергеройские напарники Скотт Лэнг и Хоуп Ван Дайн продолжают свои приключения как Человек-муравей и Оса.
Они оказываются в Квантовом мире, где встречаются с новыми причудливыми созданиями и погружаются в водоворот событий за гранью того, что только могли себе представить.
Режиссер — Пейтон Рид. Спродюсируют фильм — Кевин Файги и Стивен Бруссар.
Фильм студии Marvel «Человек-муравей и оса: Квантомания» — это эпическое научно-фантастическое приключение с неожиданными поворотами и захватывающим экшеном.
Премьера фильма состоится 16 февраля.