В феврале состоится премьера фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Фильм открывает пятую фазу киновселенной Marvel.

Супергеройские напарники Скотт Лэнг и Хоуп Ван Дайн продолжают свои приключения как Человек-муравей и Оса.

Они оказываются в Квантовом мире, где встречаются с новыми причудливыми созданиями и погружаются в водоворот событий за гранью того, что только могли себе представить.

Режиссер — Пейтон Рид. Спродюсируют фильм — Кевин Файги и Стивен Бруссар.





Фильм студии Marvel «Человек-муравей и оса: Квантомания» — это эпическое научно-фантастическое приключение с неожиданными поворотами и захватывающим экшеном.

Премьера фильма состоится 16 февраля.