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В феврале состоится премьера фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
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Сегодня в 10:01

В феврале состоится премьера фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Фильм открывает пятую фазу киновселенной Marvel.

Супергеройские напарники Скотт Лэнг и Хоуп Ван Дайн продолжают свои приключения как Человек-муравей и Оса.

Они оказываются в Квантовом мире, где встречаются с новыми причудливыми созданиями и погружаются в водоворот событий за гранью того, что только могли себе представить.

Режиссер — Пейтон Рид. Спродюсируют фильм — Кевин Файги и Стивен Бруссар.

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Фильм студии Marvel «Человек-муравей и оса: Квантомания» — это эпическое научно-фантастическое приключение с неожиданными поворотами и захватывающим экшеном.

Премьера фильма состоится 16 февраля.

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