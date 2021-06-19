В Эстонии запустят первые в мире беспилотные микроавтобусы на водородном топливе

Микроавтобусы, разработанные компанией Auve Tech в сотрудничестве с Тартуским университетом, появятся на общественных дорогах 5 июля. Салон рассчитан на шесть пассажиров, водителя в нем не будет. При необходимости транспортным средством можно будет управлять дистанционно.

Генеральный директор Auve Tech Йоханес Моссов назвал разработанные микроавтобусы экологически чистой альтернативой автомобилям. По его словам, при работе водородного двигателя в атмосферу выбрасываются только водные испарения и тепловая энергия.

Первым городом, где запустят микроавтобусы, станет Тарту.

Источник: incrussia.ru