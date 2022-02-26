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В Clubhouse появились текстовые чаты
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Сегодня в 10:11

В Clubhouse появились текстовые чаты

В сервис добавили новую функцию для общения — текстовые чаты. Теперь во время прямых эфиров можно будет отвечать не только голосом, но и с помощью письменных сообщений. Комментарии станут отражаться в отдельной строке, в аудиокомнате.

Пользователям больше не нужно будет «поднимать руку» и ждать одобрения модератора для того, чтобы высказать свое мнение. Они смогут согласиться со словами спикера или возразить ему, отправив в чат эмодзи.

Контролировать чаты будут создатели аудиокомнат. Они смогут включать и отключать функцию обмена текстовыми сообщениями, а также удалять месседжи по своему усмотрению. Кроме того, авторы комнат смогут назначать модераторов, которые будут следить за нарушением правил в чате. Функция уже стала доступна для пользователей iOS и Android.

Источник: srsly.ru

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