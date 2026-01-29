В Астане запустят новые автобусные экспресс-маршруты

В Астане запустят сразу три новых автобусных экспресс-маршрута, два из которых от железнодорожного вокзала «Нурлы жол».

Новые маршруты охватывают важные направления города и выйдут на линию уже 25 января 2026 года.

Автобус №506 будет следовать от улицы И. Жансугурова до жилого комплекса Family Village и обеспечит прямое движение по проспекту Мәңгілік Ел.

Маршрут №507 — от железнодорожного вокзала «Нұрлы жол» до жилого комплекса «Жағалау-4» обеспечит транспортное обслуживание на участке от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Мәңгілік Ел, где ранее общественный транспорт не курсировал.

Маршрут №508 будет следовать от железнодорожного вокзала «Нұрлы жол» до «Управления материально-технического обеспечения».

Эти маршруты позволят жителям столицы сэкономить время в пути и упростят передвижение по городу.



