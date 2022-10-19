В Алматы улучшили специализированные парки для выгула собак

Бренд Pedigree обновил в городе Алматы три площадки для собак современными удобствами для выгула питомцев.





Главная идея проекта — не только создать комфортные условия для собаководов, но и сформировать более высокую культуру поведения и качественно новый уровень воспитания питомцев.

Первая обновленная муниципальная площадка для выгула собак расположена в городском парке «Южный». На ее территории были установлены диспенсеры с водой для питомцев, скамейки для отдыха и специальные эко-урны с мусорными пакетами для соблюдения чистоты. Собачий парк легко найти по ярким информационным указателям, так как площадка удалена от основных прогулочных зон для комфорта собак и удобства остальных отдыхающих. Пространство уже стало популярным местом для выгула и встреч с собаками.

4 октября в канун Всемирного Дня животных на данной площадке прошло праздничное мероприятие для алматинских собаководов. Опытные кинологи рассказывали о нюансах воспитания собак и важных особенностях в подходе к каждому животному. Для хозяев и их питомцев была подготовлена праздничная программа, в рамках которой были разыграны сертификаты в кинологический центр «Альфа-Дог», лакомства для собак от бренда Pedigree и яркие дождевики для осенней непогоды.

1 ноября будет модернизирована вторая муниципальная площадка для собак в парке «Ганди», где также будут доступны все новые удобства для хозяев и их питомцев. Как и в первом парке, площадка имеет отдельное огороженное пространство для безопасного свободного выгула. Кроме того, на постоянной основе обновленная зона для выгула и тренировок доступна в частном парке на пересечении улиц Ахмедьярова-Жамакаева, где собаки могут бегать без поводков и полноценно социализироваться друг с другом.

Специализированные территории будут удобны как для начинающих собаководов, так и для тех, кто профессионально занимается дрессировкой питомцев и проводит с ними полноценные тренировки. Площадки оборудованы с учетом всех общегородских требований, отвечают нормам безопасности и санитарным правилам. Инвентарь Pedigree будет доступен до конца октября в парке «Южный» и в течение ноября в парке «Ганди». Бренд Pedigree обеспечивает регулярное обслуживание площадок для выгула, контроль за наличием воды для питомцев и вывоз мусора.

Марина Фролова, бренд менеджер Pedigree

У обновленных пространств много достоинств с точки зрения и внешнего вида, и функциональности. Продуманная огороженная территория, возможность напоить питомца чистой водой и убрать мусор за ним помогут создать новые условия для прогулок с собаками. Удобно будет и самим владельцам четвероногих — для них предусмотрены брендированные скамейки, где можно отдохнуть и пообщаться с другими любителями животных.

Обновленные парки для собак не только позволяют создать комфортные условия для выгула и дрессировки, но и помогают расширять сообщество любителей животных. Популярность и удобства площадки привлекают множество посетителей со своими любимцами, создавая новый уровень взаимодействия хозяев и собак.

По данным властей, в городе зарегистрировано больше 90 000 домашних собак, и ежегодно их число увеличивается. Некоторым породам собак в силу большой активности и энергичности необходимы ежедневные прогулки и дрессировки. Однако количества специально обустроенных площадок в городе недостаточно для создания комфортных условий выгула животных. Социальная инициатива Pedigree по улучшению городской среды для собаководов была поддержана акиматом, и для большего охвата жителей модернизированные прогулочные зоны будут по очереди располагаться в алматинских парках.

Создание специализированных собачьих площадок — не первая социальная акция торговой марки Pedigree, которая заботится не только о здоровом питании собак, но и об их счастливой жизни в обществе людей. Бренд активно участвует в акции World Animal Day, к которой может присоединиться любой желающий. Благотворительная

кампания направлена на помощь питомцам из приютов «Котопес», «Новый шанс» и «Хвостатый рай» — при каждой покупке влажного корма часть вырученных денег отправляется на помощь участникам программы. Главная цель акции — собрать 50 000 порций еды для животных из приютов за время проведения кампании с 26 сентября по 6 ноября 2022 года.

За дополнительной информацией обращайтесь к Марине Фроловой, бренд менеджеру Pedigree: marina.frolova1@effem.com