В Алматы пройдет музыкальный фестиваль «ЖАРА»

С 9 по 12 марта 2023, на одной из самых крупных и современных площадок Almaty Arena пройдет шестой международный музыкальный фестиваль «ЖАРА».





За четыре концертных дня на фестивале примут участие множество артистов, среди которых: ANNA ASTI, Егор Крид, Клава Кока, Ани Лорак, Сергей Лазарев, JONY, HammAli & Navai, Лолита, A’Studio, Мари Краймбрери, Дискотека Авария, Люся Чеботина, МОТ и многие другие.

За новостями о международном музыкальном фестивале ЖАРА можно следить на сайте: zhara.tv и социальных сетях @zharatv и @vi_project_kz.