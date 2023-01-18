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В Алматы пройдет музыкальный фестиваль «ЖАРА»
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Сегодня в 09:19

В Алматы пройдет музыкальный фестиваль «ЖАРА»

С 9 по 12 марта 2023, на одной из самых крупных и современных площадок Almaty Arena пройдет шестой международный музыкальный фестиваль «ЖАРА».

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За четыре концертных дня на фестивале примут участие множество артистов, среди которых: ANNA ASTI, Егор Крид, Клава Кока, Ани Лорак, Сергей Лазарев, JONY, HammAli & Navai, Лолита, A’Studio, Мари Краймбрери, Дискотека Авария, Люся Чеботина, МОТ и многие другие.

За новостями о международном музыкальном фестивале ЖАРА можно следить на сайте: zhara.tv и социальных сетях @zharatv и @vi_project_kz.

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#казахстан #алматы #фестиваль #музыка #жара
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