UzExport запустил бесплатные курсы для экспортеров из Узбекистана

Портал UzExport запустил бесплатную учебную программу по экспорту и международной торговле для узбекистанских предпринимателей.

Главная цель обучения — оказание информационной помощи малым и средним компаниям из Узбекистана реализовать свой экспортный потенциал, в том числе в странах ЕС. Слушатели также получат практические навыки благодаря технической экспертизе Международного торгового центра.

Обучение проходит на бесплатной основе в двух форматах: онлайн на специальной обучающей платформе и оффлайн под руководством инструкторов. По окончанию обучения слушатели курса получат сертификат с онлайн-валидацией.

Учебная программа в онлайн-режиме предполагается исключительно на русском языке. Обучение разбито на несколько частей в зависимости от тематики. В среднем изучению каждой темы отводится до четырех часов.

Бесплатные курсы доступны для руководителей и сотрудников узбекистанских предприятий, желающих улучшить свои навыки в области экспортных процедур, международной торговли, а также стандартов и требований для продажи конкретных товаров на внешних рынках.

Зарегистрироваться на онлайн-курс и пройти обучение можно по ссылке.

Источник: spot.uz