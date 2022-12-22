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Узбекский национальный костюм признан лучшим на конкурсе красоты Miss International
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Сегодня в 10:30

Узбекский национальный костюм признан лучшим на конкурсе красоты Miss International

Узбекский национальный костюм был признан лучшим на всемирном конкурсе красоты Miss International 2022, который прошел в столице Японии.

Узбекистан на конкурсе красоты представляла Нигина Фахриддинова.

Костюм был украшен тысячей страз, из-за такого количества камней чапан весил 30 килограммов. Над костюмом работали 30 мастериц, который вручную приклеивали каждый камень.

Конкурс Miss International входит в топ лучших мировых конкурсов красоты, он занимает третье место после «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Ежегодно в этом конкурсе участвуют представительницы более 100 стран.

Источник: uz.sputniknews.ru

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