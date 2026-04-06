Узбекистан выиграл Габон в турнире FIFA Series

Национальная сборная Узбекистана одержала победу над командой Габона со счетом 3:1 в рамках турнира FIFA Series. Начало матча сложилось не в пользу узбекистанцев — соперник открыл счет уже на 6-й минуте. Однако команда быстро пришла в себя, и на 14-й минуте Элдор Шомуродов восстановил равенство.

Во втором тайме сборная Узбекистана заметно усилила давление на ворота соперника. На 59-й минуте Джахонгир Урозов вывел команду вперед, а в добавленное время Алишер Одилов установил счет 3:1.





