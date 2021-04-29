Успешные предприниматели о том, для чего нужны наставники и какую роль они сыграли в их жизни

Амирхан Омаров, город — Алматы, предприниматель, венчурный инвестор, @amirkhan_omarov





О предпринимательской деятельности

Предпринимательством я занимаюсь с окончания университета, с 2007 года. Первое время совмещал бизнес с корпоративной карьерой. А полный фокус на предпринимательство взял с 2016 года, с момента, когда начал заниматься проектом SmArt.Point

О менторе

В какой-то степени менторами, духовными наставниками были для меня несколько людей. В студенческие годы я ходил в клуб Интеллектуальной молодежи Almaty Trends, где познакомился с людьми старше меня на 5-7 лет. Это были зрелые, опытные, патриотичные, неравнодушные люди. У них уже были крутые карьерные и бизнес-достижения.

Человек, который стал одним из моих менторов, в то время был руководителем инвестиционного фонда, очень сильным финансистом и постоянно поддерживал мои общественные проекты. В первый раз я обратился к нему за советом в один из сложных периодов, когда я уже сам работал в большой финансовой структуре. «Удача — это награда за смелость», — так он ответил мне, когда я пожаловался, что не могу решиться на ряд важных выборов. Он советовал мне не осторожничать слишком сильно, быть смелым. В том контексте это мне очень «зашло», потому что из-за своей осторожности я слишком медлил, сомневался, был нерешительным.





В последующем я обращался к нему много раз. У человека была очень позитивная энергетика, помимо прямой пользы от его экспертизы и опыта просто нахождение рядом с ним бывало очень полезным для меня.

О роли наставников

Менторы очень нужны. Особенно если для тебя они являются образцами для подражания — этичные, адекватные, прогрессивные, неравнодушные, человечные, заботливые, образованные и профессионально очень успешные. Потому что, во-первых, хочется на них равняться. А во-вторых, в кризисные моменты жизни их пример или просто слова поддержки, советы бывают крайне решающими факторами, определяя курс твоей жизни на будущее.

Динара Руслан, город — Бишкек, основатель CodifyLab, председатель правления Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг, facebook





О предпринимательской деятельности

Всерьез я занялась бизнесом в 2019 году, когда открыла компанию Codify. С тех пор она превратилась в группу IT-компаний, куда входят: академия IT-профессий для взрослых, курсы программирования и дизайна для детей и подростков, студия разработки приложений, внедрение CRM и LMS-автоматизация воронки продаж и обслуживания клиентов. И последнее направление — франшиза нашей IT-академии.

О менторе

У меня в жизни было несколько людей, которые меня менторили. Не знаю, как я заслужила это, но мне очень повезло.

Первый человек, который помог мне очень сильно расширить мое мировоззрение — это Mitul Sheth. Мы познакомились в университете в Калифорнии, где я училась. Он и его жена Зуби учились в этом же вузе, только на год старше. В те периоды, когда я совершенно не понимала, что делать, он всегда говорил: «Поднимись над ситуацией и посмотри сверху. Так ли это безнадежно, как тебе кажется, или все-таки есть выход?». И это мне всегда помогало. Он подарил мне книгу Magic of thinking Big, и она до сих пор со мной, куда бы я ни переезжала.

Mitul и его жена не только менторили, но и были опорой, которая помогает пройти сложности. Возможно, они сами до сих пор не знают, что я смогла пройти все интервью и получить первую работу в IT-сфере именно благодаря им.





Второй наставник в моей жизни — это Данияр Аманалиев, с которым я познакомилась, когда искала консультанта в Zensoft. Он научил меня многому в сфере управления бизнесом, именно в реалиях нашей страны. Так как я страдаю тем, что очень люблю социальные проекты и часто забываю о денежной части. Именно Данияр рассказал мне о концепте EQ, эмоционального интеллекта, который важнее, чем IQ. Тогда я поняла, что всю жизнь работала только над IQ, а в плане EQ оставалась в подростковом возрасте.

Третий человек, который сейчас меня менторит — это Seth Feary. Мы несколько раз пересекались на различных IT-ивентах. А в прошлом году я опубликовала пост про свое видение цифровизации государственных услуг, и Seth написал мне, что хотел бы обсудить несколько идей. И с тех пор обсуждаем. Он очень много помогает не только мне, но и всей команде Codify, и даже КАРПОУ, где я являюсь председателем правления.

О роли наставников

Я считаю верным выражение, что твой успех определяется людьми, которые тебя окружают и помогают при этом оставаться человеком. Сейчас я понимаю, что без помощи Mitul не согласилась бы на работу в Wells Fargo, так как не знала, как работать в одном штате и учиться в другом. Данияр помог мне понять, что я хочу от своей карьеры в 2018 году, и смотивировал открыть Codify в 2019 году. Seth помог принять самые важные решения по бизнесу и команде и до сих пор помогает.

Наставники сыграли в моей жизни огромную роль. И теперь я возвращаю долг обществу, сама менторю ребят в начале их карьеры.

Аблай Юсупов, город — Алматы, предприниматель, основатель образовательной онлайн-платформы Upgrade Plus, @yussupov





О предпринимательской деятельности

Я занимаюсь предпринимательством с 2015 года. На четвертом курсе обучения я уволился с работы, чтобы попробовать себя в бизнесе. Моим первым проектом был instavine-проект Queex, потом языковой центр, и позже я основал свою школу Upgrade Plus.

О менторе

На каждом этапе моей деятельности у меня появлялись люди, которых я могу назвать наставниками. С первым ментором я встретился еще в университете, он был моим руководителем и помогал находить ответы на вопросы, которые волновали меня в тот момент.

Последние пять лет меня менторит другой человек, его зовут Владимир. Я нашел его через знакомых, когда мне нужен был специалист из мира маркетинга, который мог бы дать совет. Я приехал к нему в офис, мы познакомились, и с тех пор я обращаюсь к нему в кризисные моменты. Мы встречаемся несколько раз в год. Наше общение происходит в несколько ступеней. Прежде чем прийти на встречу, я формулирую конкретный вопрос, задаю его, и после он уже дает свои рекомендации.





На одной из последних встреч, которая была несколько недель назад, я задал вопрос — как выбрать одно направление из нескольких, которые у меня есть на данный момент? И как быть с теми проектами, в которых мы достигли «потолка» и не можем масштабироваться? Он дал мне совет — потратить несколько недель и сделать полный анализ, аудит того, что я сделал неправильно, выписать на бумагу свои ошибки и подумать, как их можно исправить. После того как я проведу эту работу, мы должны будем встретиться с ним еще раз.

О роли наставников

Ментор зачастую выступает в роли психолога, который при этом имеет опыт и знания в определенных вопросах. Он дает тебе возможность выговориться, услышать самого себя и указывает на моменты, где ты можешь ошибаться. А самое главное, он дает направление, в котором ты можешь пойти дальше.