Усейн Болт намерен зарегистрировать свою победную позу как товарный знак

Ямайский легкоатлет и восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт хочет зарегистрировать свою знаменитую победную позу в качестве товарного знака. Он уже подал документы в управление по патентам и товарным знакам США.
Спортсмен намерен размещать логотип со своим изображением на предметах одежды, обуви, головных уборах, сумках и ювелирных изделиях. Также он планирует использовать его при проведении спортивных и культурных мероприятий.
Согласно заявке, Болт может использовать изображение также в ресторанном бизнесе, в том числе в сервисах доставки. Какие именно бизнес-планы есть у бывшего легкоатлета, пока остается неизвестным.Источник: daily.afisha.ru