Усейн Болт намерен зарегистрировать свою победную позу как товарный знак

Ямайский легкоатлет и восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт хочет зарегистрировать свою знаменитую победную позу в качестве товарного знака. Он уже подал документы в управление по патентам и товарным знакам США.

Спортсмен намерен размещать логотип со своим изображением на предметах одежды, обуви, головных уборах, сумках и ювелирных изделиях. Также он планирует использовать его при проведении спортивных и культурных мероприятий.

Согласно заявке, Болт может использовать изображение также в ресторанном бизнесе, в том числе в сервисах доставки. Какие именно бизнес-планы есть у бывшего легкоатлета, пока остается неизвестным.