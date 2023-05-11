Управлять электросамокатами смогут казахстанцы с водительскими правами

В Казахстане вводят ограничения для самокатов. Теперь любители этого вида транспорта смогут ездить по дорогам только при наличии водительских прав.

Сегодня Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах. Согласно документу, они признаются транспортным средством и должны двигаться со скоростью не более 25 километров в час. Движение же по тротуарам разрешено только со скоростью не более 6 километров в час. Самокатчики могут передвигаться по велодорожкам, обочинам, а также по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную в один ряд. Для этого водителю должно исполниться 18 лет, ему необходимо быть в застегнутом шлеме, светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Источник: almaty.tv