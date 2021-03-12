University of Toronto. О преимуществах жизни в Канаде и обучении в топовом вузе

Нугман Мухаммедемин, 27 лет, город — Нур-Султан, главный HR-специалист в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, linkedin





О выборе университета





Я учился в магистратуре по специальности «управление человеческими ресурсами и индустриальные отношения» в одном из самых престижных вузов мира — Университете Торонто — по программе «Болашак».

Во время подготовки документов решил, что буду учиться в Канаде. Эта страна всегда в топе рейтингов государств по уровню жизни, безопасности и развития.

При выборе потенциальных вузов руководствовался двумя факторами: требования стипендии «Болашак» и наличие программы по управлению человеческими ресурсами. В списке были: Университет Британской Колумбии, Университет Оттавы, Университет Макмастерa, Университет Йорка и Университет Торонто.

Выбор был трудным. Это топовые вузы, у каждого из них есть свои преимущества. Для меня важными критериями были программа обучения, стоимость жизни, возможности для путешествий. В результате выбор пал на Университет Торонто. Я проходил там обучение в языковой школе, познакомился с профессорами. Мне понравилось, что программа предусматривает акцент на исследования и практику. Город Торонто — интересный и живой. А жизнь там дешевле, чем в Ванкувере.

О поступлении





Поступить в Университет Торонто трудно. Туда поступает всего 43% из всех желающих. Но если хорошо подготовиться, можно увеличить свои шансы.

Я начал с изучения требований программы, что позволило реально оценить свои возможности. Например, некоторые из них требуют наличия опыта работы.





Самый сложный этап — написание мотивационного эссе. На двух листах на английском языке вам нужно доказать комиссии, что Университет Торонто должен выбрать именно вас. Мои рекомендации: изучите структуру эссе, напишите свои достижения, как полученные знания помогут вам достичь ваших целей, как вы будете использовать их во благо общества. Пишите эссе в несколько этапов, будьте самокритичны. Пишите на академическом английском, дайте почитать его своим друзьям-англофонам.

Лайфхак, который увеличит ваши шансы — выходите на контакт с профессорами





Лайфхак, который значительно увеличит ваши шансы на поступление — выходите на контакт с профессорами факультета. Изучите их исследования, проявите свой интерес.

Важные нюансы:

— будьте внимательны к дедлайнам

— перепроверяйте заполняемую информацию

— внимательно читайте инструкции

— сканы документов должны быть четкими

— тщательно выбирайте людей для рекомендательных писем: это могут быть преподаватель, ментор и коллега.

Об особенностях обучения





Университет Торонто — многонациональный. Там можно встретить представителей стран всего мира. Было увлекательно учиться в такой среде, где люди делятся разным опытом и создают самые неординарные идеи.

Университет Торонто — это исследовательский вуз. Нам приходилось читать много научно-исследовательских работ. Иногда нагрузка по некоторым предметам была чрезмерной.

Конкуренция среди студентов высокая. Благодаря этому там вырастает много лидеров, выдающихся ученых и профессионалов.

Явные преимущества вуза — академическая свобода, топовые профессора, удобная инфраструктура, библиотека с доступом 24/7.





Об атмосфере





Атмосфера в университете заряжена на обучение. Жизнь в кампусе похожа на улей пчел. Студенты постоянно торопятся куда-то с книжками. Многие занимаются спортом. Но иногда есть время и на отдых. В теплые дни проводятся барбекю-вечеринки, ярмарки и другие мероприятия.

Студенты носят одежду с символикой Университета Торонто. Некоторые факультеты выдают выпускникам кольца. Они несут в себе личное значение, отражающее масштаб вашей преданности и достижений. Это гордость, диплом, который вы носите с собой.

Атмосфера в университете заряжена на обучение





Есть стереотип, что учиться в Университете Торонто сложно. Нагрузка действительно большая, но, если все хорошо спланировать, можно справиться. Еще здесь много богатых студентов из КНР.

Что дал университет





Учеба в Университете Торонто позволила мне стать профессионалом. Я получил ценные навыки, научился эффективно достигать результатов, управлять временем, фокусироваться на достижении цели, быть лидером.

Я был первым студентом из Казахстана, который поступил и окончил программу в Центре индустриальных отношений и человеческих ресурсов Университета Торонто. Давление было высоким, так как координаторы и профессора часто напоминали мне об этом. Я понимал, что благодаря мне сложится впечатление о Казахстане. Даже снял два ролика о стране. И когда я понял, что показал себя с лучшей стороны — мне полегчало.

Университет Торонто не уступает вузам Лиги Плюща, однако стоимость обучения намного ниже.

Моя ближайшая цель — применить мои полученные знания в Казахстане.

Мадина Ибраева, город — Алматы, Proxy Product Owner @ madina . ibrayeva





О выборе университета





Одна из моих одноклассниц прошла обучение в 11 классе в Канаде. По приезде в Казахстан она рассказывала, как здорово жить в Канаде и про University of Toronto — топовый университет в мире.

Я сразу изучила информацию о вузе и о том, как туда поступить. Узнала больше о жизни в Торонто, убедилась, что университет действительно крутой. Поняла, что у меня есть все шансы туда поступить. Поэтому даже не стала рассматривать другие варианты и подавала документы только в этот университет. Мне повезло, я не жалею о своем выборе, но не стоит так делать. Лучше рассмотреть разные варианты.

О поступлении





Я подавала документы на разные факультеты внутри UofT: Faculty of Applied Science & Engineering на Computer Engineering и в Faculty of Arts & Science на Computer Science.

Интересно, что в одном университете пакет документов для поступления на разные факультеты разный. Например, в Arts & Science кроме школьного аттестата и IELTS/TOEFL ничего не требовалось, а в Applied Science & Engineering дополнительно требовали эссе и заполнение анкет.

Я поступила на оба факультета, на инженерном даже получила стипендию, но в итоге выбрала Computer Science.

О б особенностях обучения





UofT — университет, в который довольно легко поступить, но в котором не так легко остаться. Учиться там действительно сложно. Я думаю, это связано с тем, что на лекциях объясняют и дают базовые знания, но спрос со студентов высокий. Приходится много разбираться и изучать самому.

UofT — университет, в который довольно легко поступить, но в котором не так легко остаться





Большинство библиотек и зданий на кампусе открыты круглосуточно. Во многих из них по ночам занимаются студенты. Университет создает условия для помощи обучающимся, встречи с профессорами, различные мероприятия: воркшопы по подготовке к экзаменам, антистресс-занятия.

В начале обучения мы могли брать все интересующие нас предметы и выбрать специальность после окончания первого курса. Это круто, так как довольно сложно сразу после школы точно определиться с профессией. Но из-за этого на каком-нибудь вводном классе по психологии может сидеть одновременно тысяча студентов. С одной стороны, есть возможность познакомиться с ребятами с различных программ. С другой стороны, отсутствует понятие группы — однокурсников, с которыми ты бы начал и окончил университет вместе.





Об атмосфере





Как и сама Канада, UofT полон разнообразия. На одном только UofT St. George Campus одновременно учатся более 60 000 студентов с абсолютно разным бэкграундом. Кампус состоит из факультетов, департаментов, колледжей, клубов. Атмосфера и культура на каждом факультете тоже уникальная.

Как и сама Канада, UofT полон разнообразия





Есть и общие черты. В основном все студенты умные, амбициозные, вечно спешащие с лекции на лекцию и сидящие днями и ночами в библиотеках.

Атмосфера в целом учебная и занятая. На кампусе постоянно проводятся мероприятия, приезжают представители топовых компаний, проводятся гостевые лекции.

Что дал университет





Университет научил меня не спать по ночам, ходить на кампусе исключительно в худи и кроссовках, пить черный кофе и не быть перфекционисткой. Но помимо этого вуз научил учиться и показал, что с должным усердием и старанием можно освоить сложные предметы.

Я приобрела знания, знакомства и уверенность в своих возможностях.

Советую поступать в UofT, но относиться к учебе более осознанно, эффективно распределять свое время. Еще при стрессовой учебе важно окружать себя поддержкой друзей и не забывать о здоровье.

Орынбасар Агбаев , 28 лет, инженер, @orichke





О выборе университета





На момент поступления мой выбор высшего учебного заведения основывался исключительно на рейтинге университета. В 2011 году UofT, согласно QS WUR, занимал 18 место и 11 место, согласно ARWU.

Если бы я делал выбор сейчас, то проанализировал такие аспекты, как процент трудоустройства выпускников, поддержка со стороны университета, партнеры вуза, местоположение, финансовая поддержка, исследовательские работы. И однозначно мой выбор бы исходил от специальности, а не от университета.

Мне повезло, что мой выбор оказался удачным и покрывал многие вышеперечисленные моменты.

О поступлении





Большой плюс поступления в канадский университет — достаточно легкие требования к абитуриентам. Другое дело, что процент выбывших студентов на некоторых факультетах доходил до 33%. То есть из 100 студентов, зачисленных на первый курс, на второй год обучения оставалось только 66.

Я выбрал специальность «промышленный инжиниринг». Процесс поступления состоял из следующих этапов:

— создание специального единого аккаунта для всех желающих учиться в провинции Онтарио. Он стоил около 150 $

— заполнение анкеты, включая тест IELTS, аттестат и эссе, вне зависимости от специальности. Важную роль играет содержание эссе, так как результаты экзамена и оценки у всех высокие. Поэтому я включал многие моменты из жизни, которые относились к инженерии, отмечал все школьные и внешкольные олимпиады.

О б особенностях обучения





В университете крайне высокая нагрузка. Считается, что за четыре года вы должны потратить на обучение 732 дня. Это значит, что колоссальные нагрузки ожидают вас с начала обучения до выпуска. Поэтому важно развивать тайм-менеджмент и умение расставлять приоритеты. Например, бывают моменты, когда лучше не пойти на одну лекцию и подготовиться к другой.

Преимущество UofT — первоклассный преподавательский состав





Преимущество UofT — первоклассный преподавательский состав. Один из профессоров был разработчиком, сооснователем IMAX, другой был вице-президентом Blackberry, третий — известным горщиком в Южной Америке.

Недостаток в том, что теории было больше, чем практики.

Об атмосфере





Студента можно узнать по худи с надписью University of Toronto. Так ходят большинство из-за удобства и практичности.

На территории кампуса много спортивных залов, секций. Многие студенты ориентированы на ЗОЖ.

При этом атмосфера как в Хогвартсе, многие здания 12-15 веков. Некоторые эпизоды «Гарри Поттера» были сняты в UofT.

Что дал университет





Я бы рекомендовал Университет Торонто тем, кто интересуется исследовательской работой. Для этого там есть все возможности и бюджет.

Учеба научила меня быть готовым к любым нагрузкам, находить оптимальный баланс между эффективной работой и рациональной.