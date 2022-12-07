UMAY Angels Club подведет итоги года по венчурным инвестициям на своем форуме

Мероприятие в формате «ангелы для ангелов» пройдет 9 декабря в MOST IT Hub. Клуб планирует собрать на одной площадке действующих и потенциальных бизнес-ангелов, инвесторов и других заинтересованных лиц. Участники будут делиться своим опытом инвестирования в стартапы, найдут новые возможности и контакты, а также смогут подвести итоги года.

В течение дня участников ждут выступления опытных венчурных инвесторов, мастер-классы на важные для бизнес-ангелов темы, общение и нетворкинг со спикерами и участниками. Среди заявленных спикеров сооснователи клуба и опытные инвесторы Мурат Абдрахманов, Ельжан Кушекбаев, Олжас Жиенкулов, Талгат Исмаил и Адиль Нургожин.

Также частью мероприятия будет Demo Day, где будут питчиться стартапы, привлекающие инвестиции в данный момент. Тем самым, бизнес-ангелы смогут найти стартап для инвестирования на площадке буткемпа.

Завершить мероприятие UMAY Angels Club планируют награждением самых активных инвесторов по результатам года.

За 2022 год участники клуба вместе инвестировали в стартапы свыше полумиллиона долларов, девять новых стартапов появились в портфеле клуба, а количество участников удвоилось и сейчас составляет более 80 активных инвесторов.

Ивент пройдет 9 декабря, начало в 10.00. Приобрести билеты и узнать расписание можно на сайте.