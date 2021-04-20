У Ozon появился свой TikTok-хаус

Российский маркетплейс Ozon в честь своего дня рождения запустил коллаборацию с TikTok-хаусом XO Team. В рамках партнерства жители дома будут обустраивать жилье и покупать все необходимые товары и услуги, пользуясь приложением Ozon и публикуя результаты в TikTok.

Специально для коллаборации участники XO Team Ева Миллер и Гэри Грей написали трек «Обустрою свой OZONZONDOM», который тиктокеры будут использовать в своих роликах. В проекте также поучаствуют художники из проекта Ozon Ballon, которые создадут для дома брендированную зону.

Коллаборация будет состоять из нескольких этапов: в стартовую неделю пройдет челлендж #ozonzondom. Первые видео снимут сами участники дома. В ходе челленджа пользователи TikTok смогут показать различные вещи из своего дома, которые можно найти на маркетплейсе.

Всего за месяц у участников дома должно будет выйти около 400 единиц контента, при этом Ozon пообещал им конвертацию лайков в бонусные баллы маркетплейса. Закончится проект большой вечеринкой: на ней блогеры поделятся своими приобретениями на Ozon за месяц.

Источник: rb.ru