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У Ozon появился свой TikTok-хаус
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Сегодня в 10:30

У Ozon появился свой TikTok-хаус

Российский маркетплейс Ozon в честь своего дня рождения запустил коллаборацию с TikTok-хаусом XO Team. В рамках партнерства жители дома будут обустраивать жилье и покупать все необходимые товары и услуги, пользуясь приложением Ozon и публикуя результаты в TikTok.

Специально для коллаборации участники XO Team Ева Миллер и Гэри Грей написали трек «Обустрою свой OZONZONDOM», который тиктокеры будут использовать в своих роликах. В проекте также поучаствуют художники из проекта Ozon Ballon, которые создадут для дома брендированную зону.

Коллаборация будет состоять из нескольких этапов: в стартовую неделю пройдет челлендж #ozonzondom. Первые видео снимут сами участники дома. В ходе челленджа пользователи TikTok смогут показать различные вещи из своего дома, которые можно найти на маркетплейсе.

Всего за месяц у участников дома должно будет выйти около 400 единиц контента, при этом Ozon пообещал им конвертацию лайков в бонусные баллы маркетплейса. Закончится проект большой вечеринкой: на ней блогеры поделятся своими приобретениями на Ozon за месяц.

Источник: rb.ru

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#реклама #маркетинг #ozonru #tiktok #tiktokhouse
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