У Fenty Beauty и MSCHF коллаборация. Бренды выпустили блеск для губ в виде кетчупа

Рианна представила коллаборацию с брендом MSCHF — тем самым, который выпустил «кроссовки Сатаны» от Lil Nas X, а потом успел посудиться из-за них с Nike.

Последний дроп от Рианны представляет собой блеск для губ в виде кетчупа. Набор MSCHF x Fenty Beauty состоит из шести одинаковых пакетиков, оформленных в виде отдельных упаковок соуса. Удивительная деталь: некоторые из них действительно наполнены кетчупом. Покупателю предлагается наугад выбирать пакетик, искренне надеясь, что там окажется самый продаваемый блеск для губ от Fenty Beauty — Gloss Bomb вишневого оттенка.