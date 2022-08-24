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У Fenty Beauty и MSCHF коллаборация. Бренды выпустили блеск для губ в виде кетчупа
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Сегодня в 10:15

У Fenty Beauty и MSCHF коллаборация. Бренды выпустили блеск для губ в виде кетчупа

Рианна представила коллаборацию с брендом MSCHF — тем самым, который выпустил «кроссовки Сатаны» от Lil Nas X, а потом успел посудиться из-за них с Nike.

Последний дроп от Рианны представляет собой блеск для губ в виде кетчупа. Набор MSCHF x Fenty Beauty состоит из шести одинаковых пакетиков, оформленных в виде отдельных упаковок соуса. Удивительная деталь: некоторые из них действительно наполнены кетчупом. Покупателю предлагается наугад выбирать пакетик, искренне надеясь, что там окажется самый продаваемый блеск для губ от Fenty Beauty — Gloss Bomb вишневого оттенка.

Источник: srsly.ru

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#косметика #бренд #rihanna #fenty #рианна
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