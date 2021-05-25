Центральный банк Южной Кореи протестирует государственную цифровую валюту уже в этом году

Центральный банк Южной Кореи выбирает поставщика технологий для создания пилотной платформы для государственной цифровой валюты. По планам, ее тестирование продлится с августа по декабрь 2021 года, пишет Reuters.

«Доля операций с наличными деньгами значительно снижается. Шаги, которые мы предпринимаем сейчас, — это подготовка к изменениям в системе расчетов по платежам», заявил представитель Банка Кореи.

Поиск партнера происходит через процесс открытых торгов. В Банке Кореи рассказали, что прошедшая конкурс организация, будет заниматься исследованием практических аспектов запуска цифровой валюты Центрального банка в тестовой среде.

Платформа будет содержать симуляторы коммерческих банков и торговых точек, а тестирование будет включать оплату с помощью мобильных телефонов, перевод денег и внесение депозитов, говорится в заявлении ЦБ Южной Кореи.

Предполагается, что пилотная программа продлится с августа по декабрь 2021 года. В следующем году ее могут расширить до второй фазы.

Источник: incrussia.ru