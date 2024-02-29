Цель, а не мечта: «Создать ювелирный дом в Казахстане с мировым именем»

Основательница ювелирного бренда Dimash Silver, Алтынай Аширбаева, поделилась с нами историей своего пути к успеху. Ее бизнес был быстро замечен казахстанской и международной аудиторией, отражая растущий спрос на качественные украшения. Однако добиться таких выдающихся результатов было нелегко — это упорный труд на пути к своей цели.



Алтынай Аширбаева, основатель сети ювелирных магазинов Dimash Silver, @altynay_dimashsilver

О себе





Я родилась в Алматы, в настоящее время живу в столице. Окончила Казахский университет международных отношений и мировых языков по специальности учитель английского языка, бакалавриат и магистратуру.

Из-за учебы супруга мы несколько лет жили в Великобритании. Он учился, а я сидела дома с детьми, сейчас у нас трое детей. Тогда я открыла магазин через Instagram, не вкладывая никаких денег, онлайн, чтобы заработать на свои личные женские расходы. Посещая торговые центры, фотографировала одежду, сумки, обувь, и выкладывала на свою страничку в Instagram. Так я получала заказы со всего Казахстана. После оплаты заказчиком забирала товар из магазина и отправляла его в Казахстан. Это был мой первый опыт бизнеса без вложений.

Я поставила себе цель приехать в Казахстан и начать бизнес. Опыт реализации товарного бизнеса в сегменте одежды и косметики привели меня к идеи создания магазина ювелирных изделий. Анализируя рынок, я приняла решение, что будет целесообразным начать свой бизнес с продажи украшений из серебра. Так казахстанский бренд Dimash Silver появился в августе 2017 года, а сегодня нам уже 7 лет. Прежде всего, я начала продавать и рекламировать изделия через Instagram. Позже открыла магазин и там торговля продолжилась.





Весь ассортимент в магазине я подбираю сама. Совместно с молодыми казахстанскими ювелирами мы изготавливаем изделия ручной работы, также в магазине выставлены на продажу авторские изделия.





О названии бренда

Димаш Кудайберген не имеет никакого отношения к названию бренда Dimash Silver. В честь нашего деда Динмухаммеда Кунаева мы выразили желание назвать так сына: «Пусть в доме каждого казаха будет один Динмухаммед». Но китайских поклонников это не останавливает. После концертов Димаша постоянные клиенты наших магазинов гости из Поднебесной.





О казахстанском цехе ювелирных изделий





Сначала островок в ТРЦ, а позже магазины по всей стране.

Мы всегда стараемся участвовать на выставках, которые проходят в стране и за рубежом. В 2022 году мы приняли участие в международной выставке EXPO JEWELLERY 2022 в Дубае. Первая выпущенная коллекция «Аққулар махаббаты», отражает истинные чувства и эмоции. Лебеди — как символ самой светлой любви завоевали популярность у казахстанцев.





Основной целью, когда я начала заниматься ювелирными изделиями, было создание отечественного бренда. Я мечтаю вывести бренд Dimash Silver на мировую арену и сделать его популярным и за рубежом. Преследуя эту мечту, после выставки в Дубае пришло вдохновение выпустить новую коллекцию. Когда мы создавали дизайн для своей новой коллекции, мы взяли за основу элемент первой коллекции «лебеди» и одними из первых выпустили серебро с бриллиантами, вдохновленную идеей свободы и роскоши «Dimash Dubai Diamond». Это лимитированная коллекция бриллиантовых украшений из драгоценного серебра. В результате постоянной работы мы реализовали эту идею.

Наша команда нацелена стать мировым брендом. Хочется увидеть казахстанскую продукцию на улицах Парижа, Милана и Нью-Йорка.

О сложностях ювелирного бизнеса

Во время карантина, когда малому бизнесу прогнозировали падение, мы наоборот вышли на новый уровень. Наладили работу с доставкой, за аренду в ТРЦ не нужно было оплачивать, мы просто взяли склад на левом берегу в Астане и доставляли товар в самые короткие сроки. Могу сказать, что я справедливый предприниматель. Если магазины хорошо заработали, тогда раздам всем сотрудникам бонусы. Но есть и печальные моменты в нашей истории.





Я потерпела первое серьезное испытание, когда разгромили мои магазины после январских событий в Алматы. Все наши витрины из стекла были разбиты, а украшения разграблены. Особенно пострадали точки в алматинском филиале «Азия Парк». Мне пришлось закрыть некоторые филиалы в городах, чтобы заново встать на ноги. Благодаря активности всей команды, мы улучшили показатели по продажам бутика в «Хан Шатыре» и все стало на свои места.

В каждой профессии есть свои сложности. Я не могу сказать, что у меня были большие проблемы. Но думаю, что невозможно найти решение, не признавая свои ошибки. Стараюсь все решать оперативно. Например, когда взломали наш аккаунт с сотнями тысяч подписчиков в Instagram, мы просто создали новый аккаунт и не переживали о потерях. Наши клиенты быстро нашли нас. Когда в бизнесе возникают сложности, а такое конечно бывает, я всегда стараюсь принимать оперативные решения и внедряю нововведение. У каждого предпринимателя своя бизнес-стратегия. Мой подход основан на моей натуре — работаю по-женски. И дома, и на работе, в потоке своих эмоций, вдохновляю себя и своих сотрудников на создание красоты.





В жизни все приходит с опытом, не так ли?! В ювелирном бизнесе самое главное — усердно работать и пытаться. Главное двигаться вперед. Важно всегда пытаться найти решение для всего, пусть даже и без ювелирной точности. Написать план на бумаге, даже от руки, и не бояться созданного плана. Не отступайте назад, говоря: «Нет денег, нет знакомых и связей». Стоит двигаться вперед и приступать к делу. У меня тоже не было денег. Но Всевышний все настраивает. Не ограничивайте себя, ставьте перед собой большие цели и просто продолжайте медленно и осторожно двигаться вперед.