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Третьяковка оцифрует вторую по величине в мире коллекцию русского авангарда из музея в Узбекистане
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Сегодня в 09:34

Третьяковка оцифрует вторую по величине в мире коллекцию русского авангарда из музея в Узбекистане

Третьяковская галерея оцифрует коллекцию русского авангарда, принадлежащую Государственному музею искусств республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого в городе Нукус, Республика Узбекистан.

В нем хранится более 44 000 произведений русского авангарда — это вторая в мире по объему и значимости коллекция после Русского музея в Петербурге.

Вместе с этими работами в собрании музея представлены картины узбекистанских художников, предметы народно-прикладного искусства Каракалпакстана и искусства Хорезма — древнего государства, располагавшегося на современных территориях Туркменистана и Узбекистана.

Источник: daily.afisha.ru

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