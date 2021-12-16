Toyota презентовала сразу 16 электрокаров

Компания Toyota провела масштабную пресс-конференцию, в ходе которой раскрыла планы по электрификации и представил миру сразу 16 концептуальных электромобилей. На рынок их планируется выпустить к 2030 году.

К этому времени в линейке появится не менее 30 «зеленых» моделей во всех массовых сегментах рынка, среди которых кроссоверы, внедорожники, суперкары, пикапы и ультракомпактные сити-кары для начинающих водителей.

На сегодняшний день в модельном ряду Toyota есть всего один серийный электромобиль — электрокроссовер bZ4X. Специалисты компании планируют расширить линейку моделей на батарейках рамным трехрядным внедорожником, компактными кроссоверами в стилистике C-HR, а также несколькими седанами, один из которых дизайнеры марки в ходе выступления

представили в виде макета. Компания также собирается выпустить «зеленый» аналог пикапа Tundra и возродить легендарный внедорожник FJ Cruiser в электрифицированном варианте.

Кроме того, Toyota готовит несколько электрических суперкаров. Флагманскую модель выпустят под брендом Lexus. Серийная модель сможет разгоняться до 100 км/ч за две секунды. Запас хода на одном заряде аккумулятора — до 700 километров. Еще одним сегментом рынка, в котором появятся электрокары марки станут ультракомпактные сити-кары.

Источник: rb.ru