Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
toyota-prezentovala-srazu-16-elektrokarov
Toyota презентовала сразу 16 электрокаров
110
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:26

Toyota презентовала сразу 16 электрокаров

Компания Toyota провела масштабную пресс-конференцию, в ходе которой раскрыла планы по электрификации и представил миру сразу 16 концептуальных электромобилей. На рынок их планируется выпустить к 2030 году.

К этому времени в линейке появится не менее 30 «зеленых» моделей во всех массовых сегментах рынка, среди которых кроссоверы, внедорожники, суперкары, пикапы и ультракомпактные сити-кары для начинающих водителей.

На сегодняшний день в модельном ряду Toyota есть всего один серийный электромобиль — электрокроссовер bZ4X. Специалисты компании планируют расширить линейку моделей на батарейках рамным трехрядным внедорожником, компактными кроссоверами в стилистике C-HR, а также несколькими седанами, один из которых дизайнеры марки в ходе выступления

представили в виде макета. Компания также собирается выпустить «зеленый» аналог пикапа Tundra и возродить легендарный внедорожник FJ Cruiser в электрифицированном варианте.

Кроме того, Toyota готовит несколько электрических суперкаров. Флагманскую модель выпустят под брендом Lexus. Серийная модель сможет разгоняться до 100 км/ч за две секунды. Запас хода на одном заряде аккумулятора — до 700 километров. Еще одним сегментом рынка, в котором появятся электрокары марки станут ультракомпактные сити-кары.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #экология #электрокар #toyota #lexus
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Шоу «Импровизация» в Казахстане
5091
Как отдохнут казахстанцы на Новый год
2032
Киноконцерт «24 часа до мечты» в столице
978