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Генри Кэвилл и Джейк Джилленхол снимутся в новом фильме Гая Ричи
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Главный

Сегодня в 12:11

Генри Кэвилл и Джейк Джилленхол снимутся в новом фильме Гая Ричи

Режиссер Гай Ричи, который недавно завершил съемки картины «Министерство неджентльменской войны», запустил в производство новый проект.

Подробности сюжета и название фильма пока держатся в секрете. Зато известно, что в главных ролях снимутся Генри Кэвилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес. Со всеми ними Ричи работал над последними своими лентами.

Лента будет наполнена фирменным юмором режиссера. В центре сюжета окажутся два специалиста по эвакуации, которые должны спланировать побег высокопоставленной женщины-переговорщика.

Источник: daily.afisha.ru

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