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Узбекистанец занял первое место в мировом рейтинге дзюдоистов
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Сегодня в 11:34

Узбекистанец занял первое место в мировом рейтинге дзюдоистов

Узбекистанский спортсмен Давлат Бобонов занял первое место в обновленном рейтинге лучших дзюдоистов мира.

Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг спортсменов после завершения чемпионата мира по дзюдо, который проходил в Ташкенте.

Победитель первенства планеты в весовой категории до 100 килограммов Бобонов с большим отрывом занял первое место в рейтинге. Другой узбекистанец Музаффарбек Турабоев, выступающий в этой весовой категории, поднялся на 18 позиций и занимает девятое место.

Источник: uz.sputniknews.ru

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