Microsoft представила 30 новых игр

Microsoft представила 30 игр, которые будут запущены. Большинство из них будут доступны по ежемесячной подписке.

Microsoft заявила, что будет запускать новые игры для Xbox Game Pass каждый месяц до конца года, включая такие игры, как Age of Empires IV и Forza Horizon 5.

Одна из самых дорогостоящих игр Microsoft — Halo Infinite, должна также выйти в этом году. Ранее выход отложили из-за пандемии.

Microsoft также объявила даты запуска двух высокобюджетных игр, которые будут выпущены эксклюзивно для Xbox и ПК — Starfield в ноябре 2022 года и Redfall летом 2022 года, которая будет связана с вампирской тематикой.

Game Pass предлагает сотни игр, в которые можно играть на Xbox, устройствах Android и ПК. Ежемесячная плата за подписку составляет 9,99$.

Источник: rb.ru