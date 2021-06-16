Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
microsoft-predstavila-30-novyh-igr
Microsoft представила 30 новых игр
44
/
/

Сегодня в 11:46

Microsoft представила 30 новых игр

Microsoft представила 30 игр, которые будут запущены. Большинство из них будут доступны по ежемесячной подписке.

Microsoft заявила, что будет запускать новые игры для Xbox Game Pass каждый месяц до конца года, включая такие игры, как Age of Empires IV и Forza Horizon 5.

Одна из самых дорогостоящих игр Microsoft — Halo Infinite, должна также выйти в этом году. Ранее выход отложили из-за пандемии.

Microsoft также объявила даты запуска двух высокобюджетных игр, которые будут выпущены эксклюзивно для Xbox и ПК — Starfield в ноябре 2022 года и Redfall летом 2022 года, которая будет связана с вампирской тематикой.

Game Pass предлагает сотни игр, в которые можно играть на Xbox, устройствах Android и ПК. Ежемесячная плата за подписку составляет 9,99$.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#видеоигры #microsoft #xbox #игры
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
СМИ: глава Amazon за день разбогател на 6,4 млрд $
389
«Время и Стекло» представит новые песни в Астане
721
Казахстан занимает 25 место в международном рейтинге Doing Business
626