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Toshiba и Ricoh договорились объединить бизнес по выпуску офисной техники
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Главный

Сегодня в 09:47

Toshiba и Ricoh договорились объединить бизнес по выпуску офисной техники

В минувшую пятницу японские компании Toshiba и Ricoh решились на объединение активов, связанных с производством устройств печати и множительной техники, объяснив необходимость такой консолидации снижением спроса и ростом популярности удаленной работы.

Рынок офисной техники продолжит сжиматься и после пандемии. Совместное предприятие будет образовано в следующем году. Ricoh получит в нем 85 % акций, а Toshiba оставшиеся 15 %. Компании будут сообща заниматься разработкой продукции, закупкой компонентов и материалов, а также выпускать оборудование на одних и тех же производственных линиях. Унификация базовых компонентов позволит оптимизировать себестоимость продукции на сжимающемся рынке.

Источник: 3dnews.ru

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#офиснаямебель #япония #техника #компании #toshiba
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