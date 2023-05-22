Toshiba и Ricoh договорились объединить бизнес по выпуску офисной техники

В минувшую пятницу японские компании Toshiba и Ricoh решились на объединение активов, связанных с производством устройств печати и множительной техники, объяснив необходимость такой консолидации снижением спроса и ростом популярности удаленной работы.

Рынок офисной техники продолжит сжиматься и после пандемии. Совместное предприятие будет образовано в следующем году. Ricoh получит в нем 85 % акций, а Toshiba оставшиеся 15 %. Компании будут сообща заниматься разработкой продукции, закупкой компонентов и материалов, а также выпускать оборудование на одних и тех же производственных линиях. Унификация базовых компонентов позволит оптимизировать себестоимость продукции на сжимающемся рынке.

Источник: 3dnews.ru